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Des actionnaires trop gourmands ?

information fournie par Ecorama 10/06/2026 à 14:00

Dans son dernier rapport, Oxfam affirme que les 100 plus grandes entreprises européennes ont reversé en moyenne 70 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires entre 2022 et 2024. Dividendes, rachats d’actions, endettement pour rémunérer les actionnaires : l’ONG dénonce une captation croissante de la richesse créée par les grandes multinationales européennes, au détriment de l’investissement et d’une meilleure répartition des bénéfices. L’analyse de Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-social à l’Humanité. Ecorama du 10 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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14

1 commentaire

  • 14:07

    Oxfam ne sait pas que l'essentiel des dividendes payés est réinvesti soit au capital de l'entreprise qui distribue, soit pour se diversifier ?

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