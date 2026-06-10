Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"

Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence et co-auteur de Guerre et Paix entre profits et salaires avec Alain Villemeur, était l’invité de l’émission Ecorama du 10 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la répartition des bénéfices entre actionnaires, salariés et investissement, l’introduction en Bourse de SpaceX, la marginalisation possible de l’Europe boursière, la proposition de Serge Papin de ne plus revaloriser les pensions de retraite supérieures à 3.000 euros, le choc démographique à venir, les droits de succession et les réformes fiscales nécessaires pour relancer durablement la croissance française.
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