Les dépenses de Défense désormais sanctuarisées en Europe

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Face à la multiplication des crises de haute intensité, de la guerre en Ukraine aux récents conflits au Moyen-Orient, l'Europe est brutalement confrontée aux limites de ses propres capacités militaires. Alors que la pérennité du soutien américain au sein de l'OTAN est ouvertement questionnée, les États européens s'engagent dans une dynamique de réarmement inédite. Décryptage avec Damien Mariette, gérant thématique chez CPRAM.