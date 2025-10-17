Un automobiliste de 53 ans a été emporté par les eaux lors du passage de la tempête Jerry. Celle-ci a soufflé sur la Guadeloupe, causant d'importants dégâts. Les plus sinistrés sont sans doute les agriculteurs. À Saint-François, presque toutes les récoltes sont perdues.
Les conséquences du passage de la tempête Jerry
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro