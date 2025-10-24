Notre reportage montre à quel point les projets financés par la politique de cohésion européenne sont essentiels pour maintenir la vie sur les îles. Charlotte Prudhomme et Renaud Lefort examinent en détail cette importance, en rencontrant des entreprises locales ayant besoin de ces fonds pour se développer, et en interviewant des experts ainsi que l’eurodéputé portugais André Rodrigues, qui met en garde contre les menaces potentielles que tout changement de politique pourrait faire peser sur le statu quo dans les Açores.
Les chiffres de la politique de cohésion européenne aux Açores
