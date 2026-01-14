 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"À l'Affiche" 100 % cinéma : récompenses, films historiques et grand spectacle apocalyptique

information fournie par France 24 14/01/2026 à 15:56

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez vous emmènent des Golden Globes à l'actualité des salles obscures. Grand vainqueur de la cérémonie, "Une bataille après l’autre" de Paul Thomas Anderson s’impose, tandis que Timothée Chalamet décroche le trophée du meilleur acteur. Au programme également, Reda Kateb se glisse dans la peau d’un faussaire de génie dans "L’Affaire Bojarski", inspiré d’une histoire vraie.

Vidéos les + vues

1

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13 janv.
2

Iran: la situation de Cécile Kohler et Jacques Paris "fragile et préoccupante" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 13 janv.
3

Marine Le Pen sort du tribunal lors d'une suspension de séance

information fournie par AFP Video 13 janv.
4

"On est prêts à rester plusieurs jours": les tracteurs de retour à Paris

information fournie par AFP Video 13 janv.
1
5

"Un coup dur": le Salon de l'agriculture bousculé par l'absence inédite de vaches

information fournie par AFP 13 janv.
5
6

Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen soutient n'avoir "rien dissimulé"

information fournie par AFP 13 janv.
5
7

"Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile

information fournie par AFP Video 13 janv.
8

Le roi Felipe VI d'Espagne en visite au château de Versailles avec Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 13 janv.
1

Des agriculteurs de la Coordination rurale au pied de la Tour Eiffel à Paris

information fournie par AFP Video 08 janv.
2

Neige: le point sur les perturbations dans les transports

information fournie par AFP 07 janv.
3
3

Le Japon encourage l’exode rural : campagnes nippones, vers un nouvel eldorado ?

information fournie par France 24 08 janv.
4

Trump étudie "activement" un achat du Groenland, affirme la Maison Blanche

information fournie par AFP 08 janv.
18
5

Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi 07 janv.
6

Un sommet Jordanie-UE s'ouvre à Amman

information fournie par AFP Video 08 janv.
7

La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama 08 janv.
8

Las Vegas: Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026

information fournie par AFP Video 07 janv.
3
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Kiev évoque de "réels progrès" après les discussions avec les Américains sur la fin de la guerre

information fournie par AFP 15 déc. 2025
31
8

Réduction, déduction, crédit d’impôt : comment s’y retrouver pour payer moins ?

information fournie par Boursorama 16 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank