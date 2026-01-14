Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez vous emmènent des Golden Globes à l'actualité des salles obscures. Grand vainqueur de la cérémonie, "Une bataille après l’autre" de Paul Thomas Anderson s’impose, tandis que Timothée Chalamet décroche le trophée du meilleur acteur. Au programme également, Reda Kateb se glisse dans la peau d’un faussaire de génie dans "L’Affaire Bojarski", inspiré d’une histoire vraie.
"À l'Affiche" 100 % cinéma : récompenses, films historiques et grand spectacle apocalyptique
