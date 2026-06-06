Le pape Léon XIV a salué samedi à Madrid l'"engagement constant" de l'Espagne "en faveur de la paix" lors de la cérémonie d'accueil au palais royal de Madrid.
Léon XIV salue à Madrid l'"engagement constant" de l'Espagne "en faveur de la paix"
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