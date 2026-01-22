Emmanuel Macron agacerait le pape Léon XIV selon une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, à tel point que le souverain pontife aurait refusé de recevoir le président français en audience privée. Info ou Intox vous explique pourquoi c'est faux.
Leon XIV n'a pas encore rencontré Emmanuel Macron : voilà pourquoi.
