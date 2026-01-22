 Aller au contenu principal
Leon XIV n'a pas encore rencontré Emmanuel Macron : voilà pourquoi.

information fournie par France 24 22/01/2026 à 21:39

Emmanuel Macron agacerait le pape Léon XIV selon une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, à tel point que le souverain pontife aurait refusé de recevoir le président français en audience privée. Info ou Intox vous explique pourquoi c'est faux.

