Léon XIV appelle les dirigeants religieux libanais à combattre l'intolérance et la violence

Léon XIV a appelé lundi les chefs religieux libanais à combattre l'intolérance et la violence, lors d'une réunion interreligieuse dans le centre de Beyrouth, au deuxième jour de sa visite au Liban.
