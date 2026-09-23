Les Marocains sont appelés aux urnes, mercredi, pour élire les 395 députés de la Chambre des représentants. Un scrutin à forts enjeux, notamment pour une jeunesse confrontée au chômage et aux difficultés d'accès aux services publics. Mais dans une monarchie où le roi conserve d'importantes prérogatives, quelle marge de manœuvre auront réellement les élus ?
Législatives au Maroc : seulement 4 % des jeunes votent
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