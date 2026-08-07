Les sénateurs américains adoptent à une très large majorité un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, qui cible particulièrement l'industrie des hydrocarbures. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, où un vote n'aura pas lieu avant début septembre en raison des vacances parlementaires.
Le Sénat américain adopte de nouvelles sanctions contre la Russie
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