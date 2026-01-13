Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte accueillent le roi d'Espagne Felipe VI à l'Elysée. Les deux leaders doivent ensuite se rendre au château de Versailles pour y visiter une exposition consacrée au Grand Dauphin. IMAGES
Le roi d'Espagne Felipe VI reçu à l'Elysée
