L'Organisation Météorologique Mondiale a confirmé le retour d'El Niño dès cet été. Un phénomène dont l'intensité reste à définir mais qui pourrait être assez intense. Cet événement naturel va réchauffer l'atmosphère pendant un an, aggravant un peu plus les effets du réchauffement climatique d'origine humaine. On s'attend par endroit à des sécheresses et ailleurs à des pluies diluviennes avec des conséquences notamment sur l'agriculture et donc la sécurité alimentaire mondiale.
Le retour d'El Niño aggrave la catastrophe climatique
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