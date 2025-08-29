Notre invité du soir est un personnage bien connu du milieu culturel togolais. D'abord acteur dans les séries "Mi-temps", "HOSPTAL IT" et "Oasis la source du bonheur", Julio Teko s'est ensuite lancé dans la réalisation film. Il lance "la Fondation", l’un des premiers centres entièrement togolais dédié au cinéma et à la culture.
Le réalisateur togolais Julio Teko présente "La Fondation"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro