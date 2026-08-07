Il est la voix d’une génération. Dip Doundou Guiss, le rappeur numéro un du Sénégal, est à Paris pour son concert au Cabaret Sauvage. Il présente à France 24 son nouveau single Ñogmante, sorti le 26 juin.
Le rappeur Dip Doundou Guiss invité de France 24
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