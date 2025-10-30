La 10e journée de Ligue 1 a réservé de nombreuses surprises, mercredi. Largement favori contre Lorient, le PSG n’a pourtant pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Les Parisiens gardent néanmoins la tête du championnat, devant Monaco, nouveau dauphin après sa spectaculaire victoire contre Nantes (5-3).
Le PSG et l'OM de nouveau accrochés en Ligue 1
