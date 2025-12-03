Le président français Emmanuel Macron arrive à Pékin pour une visite d'Etat de deux jours en Chine sur fond de contentieux commerciaux croissants avec la deuxième économie du monde. IMAGES
Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Pékin pour une visite d'Etat de deux jours
