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Coupe du monde : Lamine Yamal booste l'Espagne, la Belgique encore accrochée

information fournie par France 24 22/06/2026 à 08:42

Après une entrée en lice ratée face au Cap-Vert, l'Espagne a facilement battu l'Arabie saoudite (4-0) grâce au premier but de Lamine Yamal en Coupe du monde et à un doublé d'Oyarzabal.

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