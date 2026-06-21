Au menu de l'Essentiel politique : le coup diplomatique d'Emmanuel Macron à Evian et Versailles, le meeting de Bruno Retailleau au Parc Floral à Paris et les propositions des politiques face à la canicule. Avec Damien Lecomte, docteur en Sciences politiques
Climatiseurs, congés climatiques : la canicule relance le débat chez les politiques
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