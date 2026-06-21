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Plus belle la vie avec l'IA ?

information fournie par France 24 21/06/2026 à 22:17

Cette semaine lors du salon VivaTech à Paris, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos est venu défendre une vision résolument positive de l'avenir avec la tech et l'IA. Vont-elles vraiment améliorer nos vies ? Ou bien est-on en train de sous-estimer les effets négatifs sur l'emploi, l'environnement et le bien-être ? On en parle avec Jérôme Colombain, journaliste spécialiste des technologies et animateur du Podcast « Monde numérique ».

IA: Intelligence artificielle

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