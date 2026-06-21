Cette semaine lors du salon VivaTech à Paris, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos est venu défendre une vision résolument positive de l'avenir avec la tech et l'IA. Vont-elles vraiment améliorer nos vies ? Ou bien est-on en train de sous-estimer les effets négatifs sur l'emploi, l'environnement et le bien-être ? On en parle avec Jérôme Colombain, journaliste spécialiste des technologies et animateur du Podcast « Monde numérique ».
Plus belle la vie avec l'IA ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro