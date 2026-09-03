Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au coeur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, a fait escale en Thaïlande. Les quelque 5.000 membres d'équipage du bâtiment doivent séjourner dans la station balnéaire de Pattaya.
Le porte-avions américain Abraham Lincoln en Thaïlande après neuf mois en mer
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