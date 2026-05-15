En trois semaines, l'artiste français JR va totalement transformer le Pont Neuf, le plus vieux de la capitale française, en une longue "caverne" monumentale de toiles et d'air.
Le Pont Neuf de Paris transformé en "caverne" par l'artiste JR
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