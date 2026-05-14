 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Festival de Cannes 2026 : Vin Diesel en larmes pour les 25 ans de "Fast and Furious"

information fournie par France 24 14/05/2026 à 17:16

Ambiance blockbuster hier soir au Festival de Cannes avec une montée des marches spectaculaire pour célébrer les ving-cinq ans de "Fast and Furious". Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster étaient présents sur la Croisette pour accompagner la projection événement du premier volet de la saga culte, devenue l’une des franchises les plus populaires du cinéma mondial.

Vidéos les + vues

1

Une frappe israélienne touche un village dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 13 mai
2

Pérou : Rassemblement à Lima contre les irrégularités électorales

information fournie par AFP Video 20 avr.
3

Au procès libyen, la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs requise

information fournie par AFP 11 mai
4

Bordeaux: plus de 1.700 personnes confinées dans un paquebot après le décès d'un passager

information fournie par AFP Video 13 mai
5

France : au procès sur le financement libyen, sept ans de prison requis contre de Sarkozy

information fournie par AFP 13 mai
3
6

"Je pense qu'un pays africain gagnera la Coupe du monde", dit Patrice Motsepe, président de la CAF

information fournie par France 24 13 mai
7

"Sheep in the box", "Autofiction" : les films les plus attendus du festival de Cannes 2026

information fournie par France 24 13 mai
1
8

Sept ans de prison requis contre Sarkozy au procès libyen en appel

information fournie par AFP 13 mai
1
1

Flambée des prix de l'immobilier à Los Angeles, les Californiens peinent à se loger

information fournie par France 24 12 mai
2
2

Sommet de Nairobi: Ruto fustige les "inégalités" financières et diplomatiques que subit l'Afrique

information fournie par AFP 12 mai
4
3

Arnaques en ligne : nos données personnelles utilisées contre nous

information fournie par France 24 12 mai
4

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
5

Hantavirus: un cas contact transféré de Concarneau au CHU de Rennes

information fournie par AFP Video 12 mai
3
6

Starmer s'accroche au pouvoir, les travaillistes divisés sur son maintien

information fournie par AFP 12 mai
1
7

Hantavirus: "La situation pourrait évoluer" (patron de l'OMS)

information fournie par AFP Video 12 mai
8

Cinéma: Cannes déroule son tapis rouge

information fournie par AFP Video 12 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Conflit dans le Golfe : la Chine, un pôle de stabilité ?

information fournie par Boursorama 15 avr.
1
5

Stellantis: "Poissy, ça continue" (directeur du site)

information fournie par AFP Video 16 avr.
6

Patrick Artus : "Il est anormal que le CAC 40 soit à ce niveau là, les investisseurs font comme s'il n'y avait pas eu de guerre"

information fournie par Ecorama 16 avr.
5
7

Top 5 IA du 22/04/2026

information fournie par Libertify 23 avr.
8

Plainte pour "traite d'êtres humains" contre Deliveroo et Uber Eats

information fournie par AFP 23 avr.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank