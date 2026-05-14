Ambiance blockbuster hier soir au Festival de Cannes avec une montée des marches spectaculaire pour célébrer les ving-cinq ans de "Fast and Furious". Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster étaient présents sur la Croisette pour accompagner la projection événement du premier volet de la saga culte, devenue l’une des franchises les plus populaires du cinéma mondial.
Festival de Cannes 2026 : Vin Diesel en larmes pour les 25 ans de "Fast and Furious"
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