Face aux clients qui le questionnent, Haykel Fakhfakh "essaie de rassurer" et de "dire qu'on n'a pas reçu d'alerte sanitaire particulière". Pharmacien à Paris, il constate que l'inquiétude monte parmi la population.
Hantavirus: "On essaie de rassurer", témoigne un pharmacien à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro