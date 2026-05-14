Le rat pygmée des rizières est le principal vecteur de l'hantavirus des Andes. Ce rongeur n'est pas un urbain, il vit dans des forêts et ne vient que rarement au contact des humains. Mais la déforestation a conduit les communautés humaines à se rapprocher de foyers de virus. Le risque de zoonoses, d'épidémies d'origine animale, s'est considérablement accru ces dernières décennies. Selon l'IPBES, presque 100% des pandémies ont été causées par des zoonoses.
Hantavirus: les attaques contre la biodiversité augmentent le risque de zoonoses
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro