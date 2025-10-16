Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

Dans ce numéro de BoursoFocus, Nicolas Van Den Hende, directeur de l'épargne chez Sofidy, fait le point sur les performances de la SCPI Sofidynamic au premier semestre 2025. Il revient notamment sur la diversification géographique de cette solution d'épargne et sur l'éligibilité de Sofidynamic en contrat d'assurance-vie depuis juillet 2024.
Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.