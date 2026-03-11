Le périmètre autour de la Maison Blanche est bouclé à Washington après qu'une fourgonnette a forcé des barrières de sécurité. La police n'a pas immédiatement communiqué d'informations sur le conducteur du véhicule qui a été arrêté après avoir franchi une barricade tout près de la Maison Blanche. IMAGES
Le périmètre près de la Maison Blanche bouclé après qu'une fourgonnette a forcé des barrières
