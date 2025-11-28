 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le peintre Bilal Hamdad fait entrer le Paris d’aujourd’hui, de Barbès aux migrants, au Petit Palais

information fournie par France 24 28/11/2025 à 17:50

Ses tableaux frappent d’abord par leur réalisme saisissant. Le Petit Palais accueille une exposition exceptionnelle intitulée "Paname", qui nous plonge dans le Paris du peintre franco-algérien surdoué Bilal Hamdad. Formé aux Beaux-arts en Algérie, puis dans la capitale française, il revient sur son parcours avec Sonia Patricelli, et sur cette exposition unanimement saluée par les visiteurs. Impressionné par la virtuosité d’un Vélasquez, qu’il admire, le Paris de l’artiste dialogue avec les toiles des grands maitres et crée des ponts vertigineux entre passé et présent.

Vidéos les + vues

1

Nathacha Appanah reçoit le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP Video 27 nov.
2

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait

information fournie par AFP Video 27 nov.
3

Macron relance le "service national", militaire et volontaire

information fournie par AFP 27 nov.
13
4

Frappes israéliennes au Liban le jour de l'anniversaire du cessez-le-feu

information fournie par AFP 27 nov.
1
5

A Hong Kong, 94 morts et un grand nombre de disparus dans le pire incendie depuis des décennies

information fournie par AFP 00:06
6

Yuka, Open Food Facts et l’empowerment alimentaire : une nouvelle boussole pour les consommateurs

information fournie par France 24 10:19
7

L'Assemblée approuve une loi visant à nationaliser ArcelorMittal

information fournie par AFP 00:36
30
8

Putsch en Guinée-Bissau: le président démis réfugié au Sénégal, un général le remplace

information fournie par AFP 05:17
1
1

Macron salue le "tournant" au Gabon après le putsch de 2023

information fournie par AFP 24 nov.
2

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
3

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 25 nov.
5
4

En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
5

Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

information fournie par AFP Video 25 nov.
6

Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille

information fournie par AFP 24 nov.
2
7

Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine

information fournie par AFP Video 24 nov.
8

Budget: Lecornu dénonce le "cynisme" de certains partis qui "bloquent" la situation

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank