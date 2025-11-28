Ses tableaux frappent d’abord par leur réalisme saisissant. Le Petit Palais accueille une exposition exceptionnelle intitulée "Paname", qui nous plonge dans le Paris du peintre franco-algérien surdoué Bilal Hamdad. Formé aux Beaux-arts en Algérie, puis dans la capitale française, il revient sur son parcours avec Sonia Patricelli, et sur cette exposition unanimement saluée par les visiteurs. Impressionné par la virtuosité d’un Vélasquez, qu’il admire, le Paris de l’artiste dialogue avec les toiles des grands maitres et crée des ponts vertigineux entre passé et présent.
Le peintre Bilal Hamdad fait entrer le Paris d’aujourd’hui, de Barbès aux migrants, au Petit Palais
