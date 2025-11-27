Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé jeudi la mise en place d'un service militaire volontaire, une rumeur circule depuis plusieurs jours sur l'envoi déguisé de combattants français en Ukraine via la publication d'un décret au Journal Officiel. Or, ce n'est pas ce qu'il prévoit.
Ce décret français ne masque pas une intervention militaire en Ukraine
