 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce décret français ne masque pas une intervention militaire en Ukraine

information fournie par France 24 27/11/2025 à 22:49

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé jeudi la mise en place d'un service militaire volontaire, une rumeur circule depuis plusieurs jours sur l'envoi déguisé de combattants français en Ukraine via la publication d'un décret au Journal Officiel. Or, ce n'est pas ce qu'il prévoit.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Sarkozy condamné : tout comprendre de l'affaire Bygmalion

information fournie par France 24 27 nov.
2

Top 5 IA du 26/11/2025

information fournie par Libertify 27 nov.
3

Macron affirme que "notre jeunesse a soif d'engagement"

information fournie par AFP Video 27 nov.
8
4

Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

information fournie par AFP 27 nov.
2
5

Résolution contre l'accord UE-Mercosur: une "victoire importante" (député LFI)

information fournie par AFP Video 27 nov.
1
6

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
7

“Chicago” : la comédie musicale culte fait son grand retour à Paris

information fournie par France 24 27 nov.
8

ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)

information fournie par AFP Video 27 nov.
1

DZ Mafia : en bande organisée

information fournie par France 24 21 nov.
1
2

Narcobanditisme: "On n'a pas peur", dit le maire de Marseille

information fournie par AFP Video 20 nov.
3

Macron salue le "tournant" au Gabon après le putsch de 2023

information fournie par AFP 24 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 25 nov.
5
6

En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
7

Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

information fournie par AFP Video 25 nov.
8

Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille

information fournie par AFP 24 nov.
2
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
4
2

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
3

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
4

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.
5

Record de Nvidia au-delà de 5 000 milliards en Bourse : justifié ou déraisonnable ?

information fournie par Ecorama 30 oct.
3
6

Budget 2026 : comment l’Italie réussit à baisser ses impôts quand la France les augmente ?

information fournie par Ecorama 30 oct.
1
7

Jean-Claude Trichet : "Je suis convaincu qu'il y aura une correction importante des marchés boursiers américains !"

information fournie par Ecorama 30 oct.
3
8

Nouveau coup de filet des enquêteurs lié au cambriolage du Louvre

information fournie par AFP 30 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank