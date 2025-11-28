A Hong Kong, 94 morts et un grand nombre de disparus dans le pire incendie depuis des décennies

Les tours fumantes du complexe résidentiel Wang Fuk Court où un incendie s'est déclaré la veille, le 27 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Philip FONG )

Les autorités de Hong Kong ont porté à au moins 94 morts le bilan de l'incendie d'un complexe de gratte-ciels résidentiels à Hong-Kong, où les secours achèvent, vendredi matin, de maîtriser le feu dans les tours calcinées et partent à la recherche de personnes portées disparues en grand nombre.

Un précédent bilan faisait état d'au moins 83 morts.

Les autorités avaient en outre indiqué jeudi que 279 personnes étaient portées disparues. Si les pompiers ont indiqué plus tard avoir établi un contact avec certaines de ces personnes, ce bilan n'a pas été actualisé plus de 24 heures après le début de l'incendie, qui s'était déclaré mercredi.

Au moins 76 personnes ont été blessées, dont 11 pompiers, a indiqué un porte-parole de l'exécutif.

Aux premières heures vendredi, un journaliste de l'AFP a constaté que le feu avait faibli considérablement, mais que des gerbes d'étincelles et une épaisse fumée continuaient de jaillir par endroits des gratte-ciels.

Les pompiers continuaient d'arroser les immeubles pour en refroidir la structure porteuse et prévenir tout nouveau départ de feu. Jeudi après-midi, les secours ont indiqué que le feu avait été éteint dans quatre des huit immeubles d'habitation et était sous contrôle dans trois autres. Un seul des huit bâtiments a échappé au feu.

Des habitants du complexe Wang Fuk Court, situé dans le quartier de Tai Po dans le nord de Hong Kong, ont dit à l'AFP n'avoir entendu aucun signal d'alarme, et avoir dû frapper aux portes pour prévenir leurs voisins.

"Le feu s'est propagé si vite...", a dit un homme nommé Suen. "Sonner et frapper aux portes, leur dire de s'enfuir - c'était comme ça", a-t-il dit.

Parmi les 94 morts figurent un pompier de 37 ans ainsi que deux Indonésiens, des employés de maison, selon leur consulat.

A 04H00 locales vendredi, au moins 12 personnes blessées restaient dans un état critique, les autorités hospitalières décrivant l'état de 28 autres personnes comme "grave".

- Identification des corps -

Dans un centre communautaire tout proche, des policiers montraient des photos de corps à des personnes cherchant leurs proches, pour les identifier.

"Quand le visage n'est plus reconnaissable, il y a des signes personnels qui peuvent permettre l'identification", dit une femme, Cheung, à la recherche de ses proches.

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Il y avait des enfants", ajoute-t-elle.

Les investigations pour déterminer les causes de cet incendie, le pire sur le territoire chinois depuis près de 80 ans, ont commencé selon les autorités, notamment sur le possible rôle des échafaudages en bambou et des filets synthétiques qui entouraient les immeubles et ont pu propager le feu.

Lors d'une conférence de presse, le numéro deux du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan, a déclaré qu'il était "impératif d'accélérer la transition complète vers les échafaudages métalliques".

Des camions de pompiers stationnés devant complexe résidentiel Wang Fuk Court où les opérations se poursuivent après un important incendie qui a ravagé plusieurs immeubles d'appartements, le 27 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Philip FONG )

Dès l'aube jeudi, une chaîne de solidarité de centaines de personnes s'est mise en place spontanément autour du site comprenant près de 2.000 logements, inauguré en 1983.

"L'esprit de Hong Kong, c'est que quand quelqu'un est en difficulté, tout le monde lui apporte son soutien", a dit Stone Ngai, 38 ans, l'un des organisateurs d'un poste de secours improvisé.

- Enquête anticorruption -

"Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de Wang Fuk Court à Tai Po", a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

Cartes localisant la résidence du Wang Fuk Court dans le district de Tai Po à Hong Kong, où un incendie mortel s'est déclaré le 26 novembre ( AFP / John SAEKI )

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de "grossière négligence", après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux, qui ont permis au feu de "se propager rapidement".

John Lee a aussi annoncé une inspection de tous les grands chantiers de rénovation de la ville, après cet incendie survenu dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

Des bénévoles trient des vêtements donnés pour les habitants du complexe résidentiel Wang Fuk Court ravagé par un incendie, le 27 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7.100 habitants au kilomètre carré. Un chiffre jusqu'à trois fois supérieur dans les zones les plus urbanisées.

En raison de l'exiguïté du territoire, une profusion de tours pouvant compter plus de 50 étages ont été construites.

Le président chinois Xi Jinping a présenté ses condoléances aux victimes, aisi que le pape Léon XIV, qui a exprimé "sa solidarité spirituelle envers tous ceux qui souffrent", "en particulier les blessés et les familles en deuil".

