Comment le Paraguay est-il devenu la destination préférée des Brésiliens partisans des Bolsonaro ? En 2025, ce petit pays coincé entre l'Argentine et le Brésil a battu un record en délivrant 40 600 titres de séjour à des ressortissants étrangers, dont plus de la moitié à des Brésiliens. Et ce chiffre augmentera en 2026, les Bolsonaristes craignant une victoire aux présidentielles d'octobre de l'actuel chef d'État Lula, accusé de faire plonger leur pays dans une crise économique sans précédent.
Le Paraguay, paradis fiscal et politique pour l’extrême droite brésilienne
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