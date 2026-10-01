Des nuages de fumée s’élèvaient jeudi tandis que l’armée israélienne frappe et fait exploser des bâtiments dans le village d’Al-Mansouri, dans le sud du Liban.
Israël lance des frappes et fait exploser des bâtiments dans le sud du Liban
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