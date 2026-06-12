Le pape arrive pour prononcer un discours devant des migrants sur l'île espagnole de Ténérife, aux Canaries. L'archipel espagnol, situé au large des côtes africaines, est l'une des principales portes d'entrée en Europe des migrants en situation irrégulière. IMAGES
Le pape Léon XIV rencontre des migrants sur l'île espagnole de Ténérife
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