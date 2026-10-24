Les grilles du Louvre sont closes alors que le musée, comme plusieurs autres musées parisiens, est fermé en raison de la journée de mobilisation des gilets jaunes, syndicats, lycéens et étudiants pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics. IMAGES
Le musée du Louvre fermé en raison de la nouvelle journée de mobilisation
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