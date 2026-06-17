Le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz accueille son homologue allemand Boris Pistorius à Varsovie, en Pologne, pour la signature d'un accord de sécurité entre les deux pays. L'accord doit être signé à Varsovie à l'occasion du 35e anniversaire du traité de bon voisinage de 1991. IMAGES
Le ministre polonais de la Défense reçoit son homologue allemand pour la signature d'un accord
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