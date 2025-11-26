Le lundi, c'est private equity : qu'est-ce que la dette privée ?

Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, on ouvre un nouveau chapitre avec Maxime de Roquette Buisson, partner private debt. Il nous explique ce qu'est la dette privée au sein du private equity et comment elle peut-être intéressante pour l'investisseur particulier.

