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Le Louvre est à "bout de souffle", affirme son président

information fournie par AFP Video 17/06/2026 à 12:17

"On peut le dire sans ambages: malgré son imposante majesté, malgré l'engagement quotidien de ses équipes, c'est un Louvre à bout de souffle", déclare son président Christophe Leribault devant une commission du Sénat, la chambre haute du parlement.

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2 commentaires

  • 12:27

    Le mec n'est surtout pas compétant !

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