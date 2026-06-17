"On peut le dire sans ambages: malgré son imposante majesté, malgré l'engagement quotidien de ses équipes, c'est un Louvre à bout de souffle", déclare son président Christophe Leribault devant une commission du Sénat, la chambre haute du parlement.
Le Louvre est à "bout de souffle", affirme son président
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