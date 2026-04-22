Le Liban réclame le "retrait complet" des forces israéliennes de son territoire, mais aussi le retour des prisonniers et des déplacés libanais, dans le cadre des négociations engagées avec Israël, affirme le Premier ministre Nawaf Salam, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Elysée. Le chef du gouvernement libanais affirme aussi que son pays a besoin "de 500 millions d'euros pour faire face à la crise humanitaire au cours des six prochains mois". SONORE
Le Liban veut le "retrait complet" des forces israéliennes (Premier ministre)
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