Le chef de l'opposition kényane Raila Odinga est décédé mercredi à 80 ans en Inde après un malaise, endeuillant le pays d'Afrique de l'Est et suscitant un séisme politique alors que se profile l'élection présidentielle de 2027. Des rassemblements et scènes de deuil ont éclaté à travers le Kenya qui a rendu hommage à son opposant historique, cinq fois candidat malheureux à la présidentielle, notamment en 2022. Les détails avec Bastien Renouil, notre correspondant au Kenya.
Le Kenya en deuil après le décès du chef de l'opposition Raila Odinga
