Le Journal des biotechs : Sacha Loiseau, DG de Mauna Kea

information fournie par Boursorama 20/11/2025 à 13:46

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Sacha Loiseau revient sur le parcours récent de la medtech sortie de procédure de sauvegarde le 13 novembre dernier. Il revient sur les détails de l'augmentation de capital qui a suivi et détaille sa stratégie pour amener Mauna Kea à la rentabilité à la fin de l'année 2027.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Biotechs
Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0795 EUR Euronext Paris -0,62%

