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GenSight Biologics lève 1 million d'euros pour renforcer sa trésorerie
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 08:15

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GenSight Biologics a annoncé une levée de fonds de 1 million d'euros auprès de deux de ses actionnaires historiques, Heights Capital et Invus, afin de soutenir ses activités dans l'attente d'un financement structurel de son essai clinique de phase III RECOVER. L'opération, dont le produit net atteint environ 950 000 euros, permet de couvrir une partie de ses besoins de financement à court terme.

Cette opération intervient dans un contexte de trésorerie tendue pour la société biopharmaceutique, qui disposait de 0,7 million d'euros au 30 septembre 2026, contre 1,7 million d'euros à fin juin. Au troisième trimestre, GenSight a néanmoins encaissé 1,7 million d'euros dans le cadre de son programme d'accès compassionnel à LUMEVOQ, portant à 8,2 millions d'euros les recettes brutes cumulées issues des programmes d'accès dérogatoires payants depuis mars 2026.

Le groupe évalue son besoin net de financement à environ 16 millions d'euros, essentiellement destinés à la préparation de l'étude RECOVER et aux activités de fabrication associées. Pour assurer la continuité de ses opérations, il prévoit de couvrir d'ici fin novembre le solde de son besoin de financement immédiat, initialement estimé à 2 millions d'euros au maximum, grâce à des encaissements supplémentaires liés aux traitements ou à de nouveaux financements, notamment par endettement.

Sous réserve de la mobilisation de ces ressources, GenSight estime disposer d'une visibilité financière jusqu'à fin mars 2027, date à laquelle les premiers décaissements significatifs liés à l'essai RECOVER sont attendus. A défaut de financement structurel d'ici cette échéance, la société pourrait être contrainte de reporter le lancement de l'étude clinique.

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