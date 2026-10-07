Depuis des générations, la tribu des Aetas vit au milieu de prairies à une centaine de kilomètres de Manille. Elle est aujourd'hui menacée d'expulsion en raison d'un vaste projet de pôle technologique à l'initiative des États-Unis.
Aux Philippines, l'angoisse d'une tribu face à un projet IA américain
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