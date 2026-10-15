Un rapport très attendu doit être remis ce jeudi matin à Oslo. Il pourrait redessiner les règles du plus grand fonds souverain du monde.
Le fonds norvégien face à ses règles éthiques
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