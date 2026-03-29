Arrivée d'Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris où les conseillers municipaux prennent la parole avant l'élection du nouveau maire de Paris. Après un vote solennel, Emmanuel Grégoire se rendra dans le bureau d'Anne Hidalgo pour la passation de pouvoirs avec la première femme à avoir dirigé la capitale, qui achève deux mandats à l'Hôtel de ville. IMAGES
Le conseil de Paris visant à introniser Emmanuel Grégoire démarre
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