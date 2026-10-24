Quelques minutes avant l'entrée de Marine Le Pen et Jordan Bardella au congrès du Rassemblement national à Orléans, une équipe de Mediapart, prise à parti par des militants et huée, est brièvement exfiltrée par le service de sécurité du RN. IMAGES
Le congrès RN débute à Orléans, Mediapart brièvement exfiltré de la salle
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