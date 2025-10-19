Le mouvement de la jeunesse marocaine Gen Z212 s'est à nouveau mobilisé après une pause de 10 jours devant le parlement à Rabat. Cette première manifestation intervient après le discours du roi Mohammed VI du 10 octobre, qui n’a pas mentionné explicitement le mouvement. Que veut vraiment cette nouvelle génération ? Et le régime marocain peut-il encore l’ignorer ? Mehdi Alioua, sociologue et doyen de Sciences Po Rabat était notre invité.
Le collectif Gen Z 212 à nouveau dans la rue au Maroc, la réponse du gouvernement insuffisante ?
