Des milliers de passionnés de félins assistent au salon Cat Expo India de Bombay. Au programme: concours de beauté, aliments haut de gamme, accessoires et soins vétérinaires pour chats.
Le Cat Expo India, un chat-lon dédié aux félins à Bombay
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