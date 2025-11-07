Pendant la COP 3O, la ville de Belem va devoir accueillir plus de 50 000 visiteurs. Un défi pour cette ville habituellement assez peu touristique. Le secteur hotelier a donc consenti à d'importants investissements pour répondre à l'évènement, avec des retombées incertaines.
Le casse-tête hotelier de la COP 30 à Belem
