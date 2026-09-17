Le cash plus fort que les actions ?

Avec la remontée des taux partout dans le monde, le cash redevient une classe d’actifs à part entière, offrant des rendements attractifs dans les portefeuilles institutionnels comme privés. Cette dynamique pourrait rebattre les arbitrages entre liquidités, obligations et actions, notamment si la Fed poursuit ses hausses de taux. Entre progression des fonds monétaires, dépôts à terme et comparaison avec les rendements américains, la liquidité retrouve un rôle central dans les stratégies d’investissement. L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 17 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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