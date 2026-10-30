"Le Canada est de loin le pays le plus européen parmi les pays non européens", a déclaré vendredi le président du Conseil européen Antonio Costa, au début d’une réunion trilatérale entre les dirigeants européens et le Premier ministre canadien Mark Carney.
Le Canada est "le pays le plus Européen des non-Européens" (président du Conseil européen)
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